به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و فصل پاییز ، معابر اصلی منطقه ۱۳ تهران با حضور تن‌پوش‌های عروسکی و توزیع پرچم‌های ملی، معابر منطقه ۱۳ با حال‌وهوایی شاد و متفاوت به خود گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سید علی موسوی‌مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ در خصوص فضای پرنشاط معابر منطقه ۱۳ در آستانه بازگشایی مدارس گفت: با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت هویت ملی دانش‌آموزان، در کنار اجرای نمایش‌های خیابانی و حضور تن‌پوش‌های عروسکی، پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران و هدایای آموزشی میان دانش‌آموزان توزیع شد.

وی با اشاره به همکاری اداره آموزش و پرورش و نهاد‌های فرهنگی در اجرای این طرح افزود: یکی از رویکرد‌های مدیریت شهری، آماده‌سازی فضای عمومی شهر برای استقبال از مهر و ایجاد لحظاتی به‌یادماندنی برای دانش‌آموزان و خانواده‌هاست.

موسوی‌مقدم خاطرنشان کرد: پرچم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماد‌های هویت ملی، در این برنامه جایگاه ویژه‌ای داشت و با توزیع آن میان دانش‌آموزان، تلاش کردیم روحیه میهن‌دوستی و تعلق به سرزمین را در نسل جوان بیش از پیش تقویت کنیم.