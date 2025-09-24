پایان موفقیتآمیز تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی
رئیس بهرهبرداری پالایشگاه چهارم پارس جنوبی از اتمام تعمیرات اساسی این پالایشگاه در زمان تعیینشده با رعایت الزامهای ایمنی و محیطزیستی خبر داد.
، سید مهدی موسوی، از اتمام موفقیتآمیز تعمیرات اساسی این پالایشگاه در شهریور سال جاری خبر داد و اعلام کرد: تمامی واحدهای پالایشگاه بهطور کامل به مدار تولید بازگشتهاند.
وی افزود: این تعمیرات با رعایت الزامهای ایمنی، محیطزیست و برنامه زمانبندی دقیق انجام شد و گامی مؤثر در جهت پایداری تولید و افزایش ضریب اطمینان تجهیزات برداشته شده است.
رئیس بهرهبرداری پالایشگاه چهارم پارس جنوبی در ادامه گفت: این طرح با همکاری و تلاش شبانهروزی تمامی واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، مطابق با برنامهریزیهای از پیش تعیینشده، بهطور کامل به پایان رسید. گروههای متخصص با همت و دقت بالا، در راستای ارتقاء ایمنی و سلامت داراییهای فیزیکی، بهینهسازی هزینههای تعمیرات و نگهداری و حفظ پایداری تولید اقدامات مؤثری را انجام دادند.
وی با اشاره به اقدامهای کلیدی در این تعمیرات، یادآور شد: در جریان تعمیرات اساسی، بیش از ۱۰۲ تجهیز مورد بازرسی قرار گرفت، ۱۴ برج بازآماد، ۲۵ درام تعمیر و بازرسی و وضعیت خوردگی ۳۰ مبدل حرارتی بازنگری شد. همچنین، بیش از ۳۰۰ مورد تعمیرات پیشگیرانه در بخش برقی و ۱۲۰۰ مورد در بخش ابزار دقیق اجرا شد.
موسوی عنوان کرد: از جمله اقدامات شاخص این دوره، میتوان به تعویض خطوط دچار خوردگی، تعمیر نازلهای آسیبدیده و احیای تجهیزات آبگیر اشاره کرد. همچنین، اصلاحات و تعمیرات اساسی شیرهای حساس نیز در این مدت انجام شد.
وی تصریح کرد: این تعمیرات اساسی، با هدف ارتقاء عملکرد پالایشگاه و حفظ پایداری تولید، بهطور کامل و موفقیتآمیز انجام شده و به افزایش بهرهوری و امنیت تولید در پالایشگاه چهارم منجر خواهد شد.