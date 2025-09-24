به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه شهرستان مارگون گفت: به همت سپاه ناحیه این شهرستان و همکاری سپاه سازندگی استان تعداد ۳۰ عدد تانکر ذخیره آب خریداری و بین نیازمندان شهرستان مارگون توزیع شد.

مجتبی داوری با بیان اینکه این تانکر‌ها با همکاری بسیج سازندگی سپاه فتح استان به هزینه ۲ میلیارد ریال خریداری شد افزود: این تعداد تانکر بین نیازمندان روستا‌های شهرستان مارگون که با مشکل کم آبی مواجه هستند توزیع شد.

داوری اضافه کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه کمک به رفع ناترازی و تامین آب در مناطق دارای تنش آبی در شهرستان مارگون است.