معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در حاشیه بازدید از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم بر اهمیت نقش سازمانهای مردمنهاد در کاهش مشکلات اجتماعی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سید محمد بطحایی، با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در تقویت سازمانهای مردمنهاد و حرکت به سمت محلهمحوری گفت: سمنها و نهادهای مردمی میتوانند با پر کردن خلأ توجه به گروههای کمتر برخوردار، نقش مهمی در تعمیق عدالت اجتماعی و فراهمسازی فرصتهای برابر ایفا کنند.
وی افزود: توجه به کودکان و نوجوانان نهتنها آینده جامعه را تضمین میکند بلکه شاخصهای اجتماعی، فرهنگی و حتی قضایی و درمانی کشور را در دهههای آینده تعیین خواهد کرد.
معاون وزیر کشور همچنین بر ضرورت آموزش خانوادهها و تنویر افکار عمومی درباره اختلالات رشدی تأکید کرد و گفت: بنیاد خیریه اوتیسم قم با فعالیت خود نهتنها به چند کودک خدمت میکند بلکه فرهنگی مبتنی بر عدالت و ارزشهای اسلامی را در جامعه ترویج میدهد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان با اشاره به لزوم ایجاد شبکه ارتباطی میان سازمانهای مردمنهاد تصریح کرد: باید بستر همافزایی و همکاری میان سمنها فراهم شود تا این ظرفیت عظیم مردمی با اثربخشی بیشتری در مسیر حل مسائل اجتماعی کشور بهکار گرفته شود.