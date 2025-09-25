پخش زنده
در اقدامی سرشار از مهربانی، بانوی پزشک فداکار که سالها پیش در خانه بهداشت بام مشغول خدمت بود و اکنون در شهر دیگری اقامت دارند، بار دیگر ارادت خود را به این منطقه نشان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این پزشک فداکار با خرید و ارسال ۳۰ بسته لوازمالتحریر مرغوب به ارزش ۶۰ میلیون تومان، شور و شوق تحصیل را به کودکان نیازمند بام هدیه کردند.
این بستهها که توسط بهورز خانه بهداشت بام با دقت و مهربانی در بین خانوادههای نیازمند توزیع شد، گامی بزرگ در جهت حمایت از تحصیل و آینده این کودکان محسوب میشود.