پخش زنده
امروز: -
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان از برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت آرد و نان در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدحسین خوانساری گفت: این رویداد از ۱۵ تا ۱۸ مهر جاری در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی همدان برگزار خواهد شد.
او با بیان اینکه هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندیها و ظرفیتهای بخش آرد و نان استان است، تصریح کرد: حضور کارخانجات آردسازی، اتحادیه نانوایان، دستگاههای اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی، فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه، معرفی دستاوردها و ارتقای سطح کیفی خدمات به شمار میآید.
خوانساری افزود: در این نمایشگاه بخشی ویژه به معرفی نانهای سنتی استان همدان اختصاص خواهد یافت که توسط اتحادیه نانوایان عرضه میشود و بازدیدکنندگان میتوانند با تنوع تولیدات این حوزه آشنا شوند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی و همافزایی بیشتر میان بخشهای مختلف، تأکید کرد: انتظار داریم این نمایشگاه در شأن استان همدان برگزار شود و بتواند گامی مؤثر در راستای معرفی ظرفیتهای استان و تقویت تعامل میان فعالان این حوزه باشد.