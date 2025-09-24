به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: ارزش این بسته‌ها ۱۵۰ میلیون تومان است که با همراهی مجموعه آموزشی امام حسین (ع) تهیه و در بین دانش‌آموزان مناطق محروم استان توزیع شد.

مرتضوی افزود: سال تحصیلی جدید با حمایت از دانش‌آموزان نیازمند آغاز شده است و این اقدام ارزشمند می‌تواند به تحقق عدالت آموزشی در استان کمک کند.

وی گفت: در کنار این اقدام، کار‌های شاخصی نیز در استان توسط دانش‌آموزان شکل گرفته که جلوه‌ای از نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری نسل جوان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: دانش‌آموزان در حرکتی خودجوش با جمع‌آوری کمک‌های مالی، زمینه آزادی ولی یکی از همکلاسی‌های خود از زندان را فراهم کردند و در اقدامی دیگر امکان سفر جمعی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار به مشهد مقدس را فراهم ساختند.