به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ اکبر بهنام‌جو استاندار قم در بازدید از بنیاد خیریه رشد، تکامل و اوتیسم کودکان قم گفت: حمایت خیران و مردم نیک‌اندیش قم، کمک مهمی برای دولتمردان در انجام بسیاری از برنامه‌هاست.

وی با اشاره به مشکلات و نیاز‌های مطرح شده از سوی مدیران مرکز خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با شهرداری، بهزیستی، بیمارستان کودکان و خدمات دندانپزشکی از جمله مواردی است که با جدیت پیگیری خواهد شد؛ توافق اولیه برای راه‌اندازی بخش دندانپزشکی خیریه در بیمارستان آیت‌الله مشکینی نیز انجام شده و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی ساخت آن آغاز شود.

بهنام‌جو همچنین به پروژه بیمارستان کودکان اشاره کرد و گفت: این پروژه اگرچه با تأخیر و مشکلاتی مواجه بوده، اما یکی از طرح‌های مهم و ملی در حوزه سلامت است و تکمیل آن می‌تواند خدمات گسترده‌ای به بیماران ارائه کند که به یاری خدا تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.