بهرام دبیری هنرمند پیشکسوت نقاش، مجموعهای ارزشمند از آثار خود را به موزه هنرهای معاصر تهران اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهرام دبیری هنرمند برجسته و نامآشنای عرصه نقاشی، مجموعهای ارزشمند از آثار خود را به این موزه اهدا کرد. این اقدام فرهنگی در راستای تقویت گنجینه هنری موزه و معرفی هر چه بیشتر هنر معاصر ایران به نسلهای آینده انجام شده است.
دبیری متولد ۱۳۲۹ در شیراز، فارغالتحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، از چهرههای شاخص هنر معاصر ایران به شمار میرود که با تلفیق عناصر هنر سنتی و نگاه مدرن، آثار متفاوت و نوآورانهای خلق کرده است. موضوعات اصلی آثار او عمدتاً فیگورهای انسانی، حیوانات و نمادهای اساطیری هستند که با رویکردی خلاقانه به بیان مفاهیم فرهنگی و اجتماعی میپردازند.
دبیری تاکنون بیش از ۵۰ نمایشگاه انفرادی و گروهی در ایران، دوبی، اوکراین، اسپانیا، آلمان، واشینگتن و نیویورک برگزار کرده است. آثار اهدایی این هنرمند پیشکسوت مجموعهای متنوع از نقاشیها، طراحیها و آثار آرشیوی را در برمیگیرد و میتواند بستر تازهای برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به هنر فراهم آورد تا بیش از پیش با روند خلاقیت و تجربههای هنری این هنرمند معاصر آشنا شوند.