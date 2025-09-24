سال آبی جدید از اول مهر در حالی شروع شد که میانگین بارش در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط ۱۵۰ میلیمتر ثبت شده و این رقم در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به طور میانگین ۲۵۲ میلی متر بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما سال آبی جدید از اول مهر در حالی شروع شد که میانگین بارش در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ فقط ۱۵۰ میلیمتر ثبت شده و این رقم در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به طور میانگین ۲۵۲ میلی متر بوده است. این اعداد نشان می‌دهد خشکسالی، منابع آبی جاری مانند ذخیره آبی پشت سد‌ها و رودخانه‌ها را به حداقل رسانده است.

معصومه مرزبند گزارش می دهد؛



