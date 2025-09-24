اطلاعیه سپاه امام رضا (ع) درخصوص صداهای شبانه مشهد
سپاه امام رضا (ع)، علت صداهای ناهنجار شبانه در مشهد را برگزاری نمایش میدانی-رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در این اطلاعیه خطاب به مردم مشهد آورده است: این روزها مشهدالرضا در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی و نمایش رزمی کشور قرار دارد؛ نمایشی که خاطرات سالهای حماسه و ایثار فرزندان این مرز و بوم را روایت خواهد کرد.
این اطلاعیه میافزاید: از دوم مهرماه و در پی برگزاری نمایش رزمی کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی به مدت ۱۰ شب، صدای انفجارهایی در بخشهای جنوبی شهر مشهد، حوالی بلوار نماز و بزرگراه شهید سلیمانی، در مجتمع فرهنگی آیهها شنیده خواهد شد.
روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) در این اطلاعیه ضمن دعوت از علاقمندان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور مشهد مقدس برای حضور در این نمایش، اعلام کرد: علاقمندان میتوانند برای تهیه بلیط به صورت رایگان، به سایت ۱۸۰۰۰shahid.ir مراجعه کنند.