رئیس‌جمهور ونزوئلا در واکنش به تهدیدات ایالات متحده با هشدار نسبت به اینکه هرگونه تهاجم نظامی علیه کشورش نه تنها کارائیب، بلکه کل آمریکای جنوبی را درگیر خشونت خواهد کرد از بررسی طرحی برای اعلام «وضعیت اضطراری خارجی» در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، در نشستی با حضور سران تمام قوای حاکمیتی در کاخ ریاست‌جمهوری، مواضع دولت ایالات متحده را "سرسختانه و عجیب" خواند و تأکید کرد که مخالفت‌های جهانی با این رویکرد در حال افزایش است.

مادورو با اشاره به آنچه "روایت‌سازی کاملاً دروغین و غیراخلاقی" علیه ونزوئلا خواند، گفت: «در سازمان ملل، در کشور‌های جهان، در آمریکای لاتین و کارائیب، مخالفت با این روایت‌ها رو به فزونی است.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا با لحنی قاطع هشدار داد: «تهاجم ایالات متحده علیه ونزوئلا کل منطقه را پر از خشونت خواهد کرد. حمله به ونزوئلا نه تنها کارائیب بلکه کل آمریکای جنوبی را به آتش خواهد کشید.»

وی همچنین فاش کرد، دولت در حال بررسی یک فرمان قانونی برای اعلام "وضعیت اضطراری خارجی"در سراسر کشور است تا «همه نیرو‌های جامعه برای پاسخ به هرگونه حمله علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا آمادگی لازم را داشته باشند.»

مادورو با تأکید بر مسئولیت قوای حاکمیتی در این "برهه حساس تاریخی" افزود: «هرچه تهاجمات امپریالیستی بیشتری بر ونزوئلا وارد شود، شور میهن‌پرستی در مردم بیشتر دیده می‌شود.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا خود و دولتش را "ضامن صلح" در کشور دانست و تأکید کرد، باید در سطح این مسئولیت تاریخی و خواسته اکثریت ملت که مخالف جنگ هستند، عمل کنند.