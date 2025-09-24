به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: ثبت نام و پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی (نیمسال اول ۱۴۰۴) در مقاطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) وکارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی، تمدید شد.

محمد حسینی افزود: داوطلبان می‌توانند به منظور ثبت نام به سامانه azmoon.org یا حضوری به واحد پذیرش و ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی استان مراجعه و نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام کنند.



