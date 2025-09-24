پخش زنده
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیلهسوار مغان گفت: هشت متخلف محیط زیست در این شهرستان از سوی مراجع قضایی به کاشت ۸۰ اصله درخت در محل وقوع جرم محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد قویدل اظهار کرد: این افراد اقدام به سوزاندن کاه و کلش در زمینهای زراعی خود پس از برداشت محصول کرده بودند.
وی ادامه داد: در سه ماه اخیر ۳۳ مورد آتشسوزی کاه و کلش باقیمانده مزارع توسط ماموران یگان حفاظت این شهرستان شناسایی شد.
وی بیان کرد: ۱۵ مورد از این آتش سوزیها با مداخله و ورود بهموقع ماموران محیط زیست مهار شد و ۱۸ مورد دیگر از آتشسوزیها در سطح گسترده اراضی کشاورزی و با ایجاد آلودگی شدید هوا همراه بود که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیلهسوار اضافه کرد: با توجه به تعامل خوب و نگرش مثبت زیست محیطی دستگاه قضایی برای هشت نفر از متخلفان آرای سبز جایگزین مجازات حبس صادر و هر یک از محکومان مکلف به کاشت ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتشسوزی شدند.
قویدل ادامه داد: طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
وی با اشاره به مضرات سوزاندن کاه و کلش مزارع، گفت: این کار علاوه بر از بین رفتن میکرو ارگانیسمهای زنده خاک، باعث کاهش حاصلخیزی و تشدید فرسایش خاک و آلودگی هوا و محیط زیست نیز میشود.
وی فقیرتر شدن مواد آلی خاک، از بین رفتن حشرات مفید و شکارگر، فشردگی خاک در اثر کاهش درصد مواد آلی و رطوبت خاک، کاهش تبادلات گازی خاک و کاهش جمعیت انواع میکروارگانیسمهای خاک را از جمله دیگر زیانهای آتش زدن بقایای بر جا مانده زمینهای کشاورزی عنوان کرد.
وی افزود: همه این موارد عملا میزان باروری خاک مزرعه را طی چند سال بعدی به شدت کاهش میدهد و هزینهای بهمراتب بالاتر دارد.
رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیلهسواربه کشاورزان توصیه کرد از آتش زدن بقایا پس از برداشت انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو خودداری کنند ، زیرا بازمانده محصول گندم و جو (کاه و کلش) برای زمین مفید بوده و نوعی کود و پوشش محسوب میشود.
قویدل از مردم و دوستداران محیط زیست خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی مراتب را از طریق تماس با شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانها اطلاع دهند.