به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، محمد قویدل اظهار کرد: این افراد اقدام به سوزاندن کاه و کلش در زمین‌های زراعی خود پس از برداشت محصول کرده بودند.

وی ادامه داد:‌ در سه ماه اخیر ۳۳ مورد آتش‌سوزی کاه و کلش باقیمانده مزارع توسط ماموران یگان حفاظت این شهرستان شناسایی شد.

وی بیان کرد: ۱۵ مورد از این آتش سوزی‌ها با مداخله و ورود به‌موقع ماموران محیط زیست مهار شد و ۱۸ مورد دیگر از آتش‌سوزی‌ها در سطح گسترده اراضی کشاورزی و با ایجاد آلودگی شدید هوا همراه بود که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست بیله‌سوار اضافه کرد:‌ با توجه به تعامل خوب و نگرش مثبت زیست محیطی دستگاه قضایی برای هشت نفر از متخلفان آرای سبز جایگزین مجازات حبس صادر و هر یک از محکومان مکلف به کاشت ۱۰ اصله درخت در محل وقوع آتش‌سوزی شدند.

قویدل ادامه داد:‌ طبق ماده ۲۰ قانون هوای پاک، سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

وی با اشاره به مضرات سوزاندن کاه و کلش مزارع، گفت:‌ این کار علاوه بر از بین رفتن میکرو ارگانیسم‌های زنده خاک، باعث کاهش حاصلخیزی و تشدید فرسایش خاک و آلودگی هوا و محیط زیست نیز می‌شود.

وی فقیرتر شدن مواد آلی خاک، از بین رفتن حشرات مفید و شکارگر، فشردگی خاک در اثر کاهش درصد مواد آلی و رطوبت خاک، کاهش تبادلات گازی خاک و کاهش جمعیت انواع میکروارگانیسم‌های خاک را از جمله دیگر زیان‌های آتش زدن بقایای بر جا مانده زمین‌های کشاورزی عنوان کرد.

وی افزود: همه این موارد عملا میزان باروری خاک مزرعه را طی چند سال بعدی به شدت کاهش می‌دهد و هزینه‌ای به‌مراتب بالاتر دارد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بیله‌سواربه کشاورزان توصیه کرد از آتش زدن بقایا پس از برداشت انواع محصولات کشاورزی از جمله گندم و جو خودداری کنند ، زیرا بازمانده محصول گندم و جو (کاه و کلش) برای زمین مفید بوده و نوعی کود و پوشش محسوب می‌شود.

قویدل از مردم و دوستداران محیط زیست خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی مراتب را از طریق تماس با شماره ارتباطات مردمی ۱۵۴۰ و یا ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.