به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ استان زنجان با برخورداری از ۳ هزار و ۱۷۹ زنبوردار و تولید سالانه ۱۳۰۰ تن عسل، جایگاه ویژه‌ای در صنعت زنبورداری کشور دارد. تنوع زیستی و گیاهی منطقه، عسل زنجان را با کیفیتی بی‌نظیر و خواص دارویی متعدد، در بازارهای داخلی و صادراتی مطرح کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در زمینه پرورش زنبور عسل، از فعالیت بیش از ۳ هزار زنبوردار و تولید سالانه ۱۳۰۰ تن عسل در این استان خبر داد.

صادقی،شهرستان زنجان را بیشترین سهم تولیدکننده عسل در استان دانست افزود: تنوع زیستی و گیاهی منطقه، عسل زنجان را با کیفیتی بی‌نظیر و خواص دارویی متعدد، در بازارهای داخلی و صادراتی مطرح کرده است.

وی کیفیت بالای عسل زنجان را مدیون مراتع طبیعی و گیاهان دارویی متنوع منطقه، از جمله آویشن، گون و شبدر دانست که علاوه بر طعم و رنگ مطلوب، خواص درمانی فراوانی نیز به عسل می‌بخشند. وی همچنین به پتانسیل فرآورده‌های جانبی زنبورداری مانند بره‌موم، ژل رویال و موم زنبور در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی اشاره کرد.

معاون جهاد کشاورزی زنجان، با وجود ظرفیت‌های موجود، بر لزوم حمایت‌های بیشتر از صنعت زنبورداری استان تأکید کرد و آموزش‌های تخصصی، تأمین نهاده‌های مناسب، تسهیل مجوزهای صادراتی و ایجاد برند واحد برای عسل زنجان را از جمله راهکارهای ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای ملی و بین‌المللی برشمرد.

وی همچنین توسعه گردشگری زنبورداری را راهی برای معرفی بهتر محصول و ایجاد درآمدهای جانبی برای زنبورداران دانست و ابراز امیدواری کرد که زنجان با مدیریت و حمایت اصولی، به یک برند معتبر جهانی در حوزه عسل طبیعی و فرآورده‌های زنبورداری تبدیل شود که این امر منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تحول در اقتصاد محلی خواهد شد.