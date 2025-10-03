پخش زنده
استان زنجان با برخورداری از ۳ هزار و ۱۷۹ زنبوردار و تولید سالانه ۱۳۰۰ تن عسل، جایگاه ویژهای در صنعت زنبورداری کشور دارد.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی زنجان، با اشاره به ظرفیتهای بالای استان در زمینه پرورش زنبور عسل، از فعالیت بیش از ۳ هزار زنبوردار و تولید سالانه ۱۳۰۰ تن عسل در این استان خبر داد.
صادقی،شهرستان زنجان را بیشترین سهم تولیدکننده عسل در استان دانست افزود: تنوع زیستی و گیاهی منطقه، عسل زنجان را با کیفیتی بینظیر و خواص دارویی متعدد، در بازارهای داخلی و صادراتی مطرح کرده است.
وی کیفیت بالای عسل زنجان را مدیون مراتع طبیعی و گیاهان دارویی متنوع منطقه، از جمله آویشن، گون و شبدر دانست که علاوه بر طعم و رنگ مطلوب، خواص درمانی فراوانی نیز به عسل میبخشند. وی همچنین به پتانسیل فرآوردههای جانبی زنبورداری مانند برهموم، ژل رویال و موم زنبور در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی اشاره کرد.
معاون جهاد کشاورزی زنجان، با وجود ظرفیتهای موجود، بر لزوم حمایتهای بیشتر از صنعت زنبورداری استان تأکید کرد و آموزشهای تخصصی، تأمین نهادههای مناسب، تسهیل مجوزهای صادراتی و ایجاد برند واحد برای عسل زنجان را از جمله راهکارهای ارتقای جایگاه این محصول در بازارهای ملی و بینالمللی برشمرد.
وی همچنین توسعه گردشگری زنبورداری را راهی برای معرفی بهتر محصول و ایجاد درآمدهای جانبی برای زنبورداران دانست و ابراز امیدواری کرد که زنجان با مدیریت و حمایت اصولی، به یک برند معتبر جهانی در حوزه عسل طبیعی و فرآوردههای زنبورداری تبدیل شود که این امر منجر به ایجاد اشتغال پایدار و تحول در اقتصاد محلی خواهد شد.