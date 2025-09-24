به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گلاویژ محمدی، معصومه محمدی، زرین محمدی، فاطمه غلامی، فاطمه عزیزی، زینب عباسیان، مهسا نصیری، پیمانه ابراهیم زاده، آرزو پزیره، اعظم کرامت، زینب رحیمی و زهره داوری ۱۲ بانویی بودند که در حادثه تروریستی ۳۱ شهریور سال ۱۳۸۹ شهر مهاباد آسمانی شدند.

یکی از شهدای این حادثه شهیده گلاویژ محمدی است که هنگام شهادت ۱۱ ساله بود، همکلاسی‌های او اکنون بیشترشان دانشگاه را تمام کرده‌اند و پس از گذشت ۱۵ سال هنوز هم با حضور بر سر مزار شهیده محمدی یاد و خاطرات او را گرامی می‌دارند.

پدر و مادر شهیده گلاویژ محمدی نیز هنوز هم لباس‌های مدرسه، کتب درسی و دفتر مشق این شهیده را نزد خود نگه داشته و هر سال روز ۳۱ شهریور و فردای آن یعنی اول مهر برای این پدر و مادر صبور یادآور دختر ۱۱ ساله شان گلاویژ است.

تا چند سال قبل هر سال پدر و مادر این شهیده، قبل از بازگشایی مدارس برای خرید البسه و نوشت افزار به بازار می‌رفتند و برای گلاویژ خرید مدرسه انجام می‌دادند و در نهایت خرید‌ها به خانواده‌های نیازمند این شهر تحویل می‌دادند و با چشمانی گریان به خانه باز می‌گشتند.

شهرستان مهاباد در سنگر‌های دفاع از کیان کشور ۷۷۵ شهید را تقدیم آرمان هالی انقلاب اسلامی کرده است.