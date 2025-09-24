دبیرخانه سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) در حاشیه بیست‌وهشتمین نشست ویژه هیئت‌مدیره کمیسیون اقتصادی، از خدمات افشین جوان، نماینده سابق جمهوری اسلامی ایران در این کمیسیون، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مراسم روز سه‌شنبه (یکم مهر) در مقر اوپک برگزار شد و طی آن، تلاش‌ها و نقش‌آفرینی‌های ارزشمند افشین جوان در سال‌های فعالیتش به‌عنوان نماینده ملی ایران مورد قدردانی قرار گرفت.

هیثم الغیص، دبیرکل اوپک، با ابراز احترام به جوان، عملکرد و خدمات او را در هیئت‌مدیره و کمیسیون اقتصادی برجسته خواند و از هفت سال حضور و فعالیت مستمر وی در دبیرخانه اوپک تجلیل کرد.

در پایان این آیین، به پاس خدمات و تلاش‌های افشین جوان، لوح یادبود و هدیه‌ای از سوی اوپک به وی اهدا شد.