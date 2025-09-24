به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سریال چینی «شکوفه وحشی» محصول سال ۲۰۲۲ کشور چین، از سه‌شنبه ۸ مهرماه هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تهران تقدیم نگاه بینندگان خواهد شد.

این سریال به کارگردانی «دونگ یو فو» داستان زندگی زنی پرتلاش را روایت می‌کند که با اراده و پشتکار فراوان در برابر موانع بی‌شمار ایستادگی می‌کند.

او در مسیر موفقیت نه تنها توانسته است بر مشکلات شخصی غلبه کند، بلکه عده زیادی از افراد وابسته به خود را نیز از دام فقر و سختی نجات می‌دهد.

مستند «گردان تخریب»

مستند «گردان تخریب» به تهیه‌کنندگی مصطفی شوقی و کارگردانی سامان مختاری، روایت زندگی نظامی «جعفر جهروتی» فرمانده گردان تخریب تیپ حضرت رسول (ص) است که امشب ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه افق می‌رود.

این اثر از شکل‌گیری گردان در اوایل جنگ و شیوه انتخاب نیرو‌ها آغاز می‌شود و به فعالیت‌های ویژه آن در عملیات‌های مختلف می‌پردازد.

پس از شهادت شهید همت، جهروتی از سال ۱۳۶۳ با تشکیل گردان شهادت و اجرای عملیات پارتیزانی در خاک عراق، نقش مهمی در اخلال در شهر‌ها و مسیر‌های ترانزیت دشمن ایفا کرد.

«گردان تخریب» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است که در خانه مستند به تولید رسیده است.

«گردان تخریب» امشب چهارشنبه، ۲ مهر، ساعت ۲۲ از شبکه افق پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد، ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

پخش زنده مسابقات لیگ برتر تکواندو بانوان

در چارچوب دومین روز از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو بانوان جام ایراندخت، امروز چهارشنبه دوم مهر از ساعت ۱۷:۳۰، این مسابقات به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

سومین دوره لیگ برتر تکواندو بانوان «جام ایراندخت» با حضور ۵۳ بازیکن آزاد و ۱۷ تیم در روز‌های اول و دوم مهرماه برای علاقمندان به ورزش تکواندو روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

فیلم «تاریک‌ترین ساعت»

پیرو بیانات مهم و راهبردی مقام معظم رهبری مبنی بر بی فایده بودن و مضرات مذاکره با آمریکا، شبکه نمایش سیما فیلم سینمایی «تاریک‌ترین ساعت» با موضوع محوری بی نتیجه بودن مذاکره با دشمن را امروز ساعت ۱۳پخش می‌کند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: طی روز‌های نخست جنگ جهانی دوم، سرنوشت اروپای غربی به تصمیمات نخست‌وزیر تازه‌کار بریتانیا، یعنی وینستون چرچیل وابسته است.

او بر سر دو راهی نبرد با آدولف هیتلر و یا مذاکره با او قرار دارد، تا اینکه...

بازیگرانی، چون گری اولدمن، لیلی جیمز، کریستین اسکات توماس، بن مندلسن، استفن دیلان، هانا استیل و رونالد پیکاپ در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.