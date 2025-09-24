به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سردار علی‌اکبر جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان در مراسمی ویژه، فرزند شهید رضا احترامی از شهدای سرافراز عرصه نظم و امنیت را از منزل تا گلزار شهدای بندرعباس همراهی کرد و پس از قرائت فاتحه و ادای احترام به مزار پدر شهید، وی را به مدرسه محل تحصیلش بدرقه کرد.

سرهنگ تیمور دولتیاری، جانشین فرماندهی انتظامی استان نیز در اقدامی نمادین فرزند شهید عرصه نظم و امنیت، مصیب عارف‌نیا را از منزل تا مدرسه همراهی و در مراسم آغازین سال تحصیلی حضور یافت.

سردار جاویدان در جمع فرهنگیان و دانش‌آموزان گفت: فرزندان شهدا میراث‌داران واقعی فرهنگ ایثار و مقاومت هستند و احترام به آنان وظیفه‌ای همگانی است؛ عزت امروز کشور مرهون خون پاک شهیدانی است که برای امنیت و آرامش جامعه از جان خود گذشتند.

این حضور نمادین پلیس در کنار فرزندان شهدا، جلوه‌ای از قدردانی و تعهد سازمان انتظامی نسبت به خانواده‌های معظم شهدا است؛ اقدامی که علاوه بر ایجاد شور و نشاط در نخستین روز مهر، پیام روشن همبستگی و همراهی پلیس با فرزندان شهدا را به جامعه منتقل کرد.

