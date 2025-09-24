به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ حسن بابایی، با تأکید بر اهمیت صدور اسناد مالکیت، این اقدام را گامی مهم در تأمین حقوق مردم و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای عنوان کرد و افزود: سیاست اصلی سازمان ثبت، کاهش دعاوی و اختلافات ملکی از طریق سنددار کردن املاک و اراضی و تسهیل خدمات برای مردم است.

بر اساس اعلام اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، در جریان این برنامه: ۴۶۹ سند مالکیت به بنیاد مسکن، ۸۵ سند مالکیت به سازمان اوقاف و امور خیریه، ۱۴۰ سند مالکیت به بنیاد مستضعفان و ۱۲۰۰ سند مالکیت در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن، اهدا شد.

این اقدام در راستای سیاست‌های سازمان ثبت برای تسریع در صدور اسناد و تثبیت حقوق مالکیت مردم و نهاد‌های عمومی صورت گرفته است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی در حاشیه این مراسم گفت: تاکنون بیش از ۲۲ هزار سند اراضی کشاورزی در استان صادر شده است.

همچنین در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۱ هزار سند مالکیت صادر شده که نقش مهمی در کاهش اختلافات و تثبیت مالکیت‌ها داشته است.