به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده سپاه شهرستان ازنا گفت: همزمان با هفته دفاع مقدس، نمایشگاه گروهی عکس «مسافران بهشت» مشتمل بر ۳۰ اثر از هنرمندان عکاس، به سرپرستی محمدرضا فتاحی، با حضور عموم علاقمندان و مسئولان شهرستان ازنا افتتاح شد.



سرهنگ مرتضی شیخی در آیین افتتاح این نمایشگاه افزود: دفاع از کیان اسلامی و مبارزه‌ مسلحانه با دشمنان متجاوز، وظیفه‌ نیرو‌های مسلح است، اما ثبت لحظات دفاع که باعث می‌شود پیام آن برای همیشه در میان مردم و بویژه نسل‌های آینده ماندگار شود، وظیفه‌ هنرمندان است.



وی برگزاری نمایشگاه‌های عکس را موجب نگه‌داشت خاطرات مردان و زنانی دانست که از همه‌ وجود خود گذشتند تا وجبی از خاک سرزمینمان به دست بیگانگان نیفتد.



نمایشگاه «مسافران بهشت» تا پنجم مهر در نگارخانه استاد آریانپور واقع در مجتمع فرهنگی هنری غدیر دایر و پذیرای علاقمندان می‌باشد.