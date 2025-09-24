همزمان با هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، آموزشگاه زنده یاد ابوالفضل جهانفر با حضور استاندار و نماینده میبد در مجلس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر آموزش و پرورش میبد گفت: این آموزشگاه دارای هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا و ۶ کلاس درس در مقطع ابتدایی است که از سوی خیرین نیک اندیش خانواده جهانفر، کریم احمدیان، حاج حسین قاسمی پور و حاج حسین زارعی احداث شده است.

محمدرضا کارگر با بیان اینکه برای احداث این آموزشگاه ۲۵ میلیارد تومان از محل خیری هزینه شده است، افزود: نمازخانه این آموزشگاه را هم خانواده زنده یاد محمد صادق دهقانپور و حاجیه بی بی مرادی ساخته‌اند.

استاندار یزد هم با تبریک هفته دفاع مقدس و شروع سال تحصیلی جدید، مردم میبد را پیشگام در عرصه سرمایه گذاری، اقتصادی و خیری خواند.

محمدرضا بابایی ادامه داد: در سطح استان یزد، ۳۰ آموزشگاه در مهرماه، ۳۰ آموزشگاه تا پایان امسال و ۶۹ آموزشگاه هم در سال آینده به بهره برداری می‌رسد. همچنین قرار است ۶۹ مدرسه در طرح نهضت ملی مسکن احداث شود که فرمانداران موظف به جذب سرمایه گذار و تحقق آن هستند.

در پایان این مراسم نیز از خیرین سازنده آموزشگاه جهانفر تقدیل بعمل آمد.