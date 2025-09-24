به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به شکایت حمیدرضا مشهدی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۵۹ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت آلبرت گرگوریان از باشگاه یاران سلامت ایرانیان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت حامد کتاب قلعه از باشگاه شهرداری بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۱۷ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنی کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۰۷ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.