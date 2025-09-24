پخش زنده
امروز: -
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بسته سیاستی تقویت مدارس دولتی، که یکی از اولویتهای چهارگانه ابلاغی رئیس جمهور به این ستاد است، در مراحل نهایی آمادهسازی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدجلال موسوی در جلسه ۶۴ ستاد تعلیم و تربیت با اشاره به علاقه و پیگیری جدی رئیس جمهور برای حل این موضوع گفت: این بسته سیاستی پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد با نخبگان، متخصصان و ذینفعان حوزه آموزش، تهیه شده است.
موسوی، به تشکیل این میز در حدود یک سال و اندی پیش اشاره کرد و گفت: از زمان دستورات چهارگانه رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، تلاش ها بر این بوده است که از طریق تشکیل جلسات و مصاحبههای متعدد با خبرگان این حوزه، چالشهای موجود در مدارس دولتی را شناسایی کنیم.
وی افزود: در این راستا، ۲۷ چالش اصلی در مدارس دولتی شناسایی شده است که برای تقویت این مدارس، نیازمند حل و فصل این چالشها هستیم.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اهمیت موضوع تقویت مدارس دولتی، که یکی از آرزوهای دیرینه مردم، دانشآموزان، خانوادهها و مسئولان نظام تعلیم و تربیت بوده است، ابراز امیدواری کرد که جلسات بررسی این بسته سیاستی به صورت مستمر برگزار شود.
وی بیان داشت: پس از بحث و بررسی چالشها در جلسه قبل و بسته سیاستی در جلسه کنونی، امیدواریم که این بسته سیاستی امسال برای تصویب به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.
دکتر موسوی در پایان توضیح داد که پس از بررسی نهایی در ستاد، بسته سیاستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد تا نظر قطعی در خصوص آن اعلام و در صورت تصویب، ابلاغ گردد. وی ابراز اطمینان کرد که با اجرای این بسته سیاستی، بسیاری از مشکلات و چالشهای مدارس دولتی مرتفع خواهد شد.