پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه اسوه پایگاههای مقاومت بسیج در شهر پاتاوه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان و با شرکت پایگاههای بسیج نمونه بخش پاتاوه نمایشگاه اسوه پایگاههای مقاومت بسیج در محوطه مصلای نماز جمعه شهر پاتاوه برپا شد.
جانشین سپاه شهرستان دنا در آئین افتتاح نمایشگاه اسوه گفت: یکی از برنامههای مهم بسیج، برگزاری جشنواره اسوه است که برای معرفی عملکرد و دستاوردهای پایگاههای بسیج شهرستان، ایجاد فضای رقابتی و انتقال تجربیات موفق بین پایگاههای مقاومت بسیج در عرصههای مختلف هر سال در مرحلههای شهرستانی، استانی و کشوری برگزار میشود.
سرهنگ حسن زاده افزود: در این نمایشگاه، عملکرد یکساله شاخص بسیجیان در حوزههای مختلف سازندگی، محرومیت زدایی، فرهنگی، خدماتی، رفاهی، اردویی و ورزشی در معرض دید عموم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه عملکرد یکساله بسیجیان توسط داوران مورد ارزیابی میشود، اضافه کرد: از مجموع پایگاههای مقاومت بسیج شرکت کننده در این نمایشگاه پی از داوری یک پایگاه برادر و یک پایگاه خواهر به جشنواره استانی راه مییابند.