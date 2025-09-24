پخش زنده
امروز: -
جشنواره مسابقات ورزشی کارکنان نمایندگی ولیفقیه در سپاه با حضور ۲۲۰ نفر از کارکنان ردههای مستقر در استان قم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این جشنواره در شش رشته ورزشی شامل دو و میدانی، والیبال، فوتسال، شنای آزاد، آمادگی جسمانی و تیراندازی برگزار میشود و تا روز سهشنبه هفته آینده، هشتم مهر ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام طیبیفر، جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه، در حاشیه این مراسم هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت روحیه نشاط، همدلی و ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان عنوان کرد.