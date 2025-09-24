به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این جشنواره در شش رشته ورزشی شامل دو و میدانی، والیبال، فوتسال، شنای آزاد، آمادگی جسمانی و تیراندازی برگزار می‌شود و تا روز سه‌شنبه هفته آینده، هشتم مهر ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام طیبی‌فر، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه، در حاشیه این مراسم هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت روحیه نشاط، همدلی و ارتقای آمادگی جسمانی کارکنان عنوان کرد.