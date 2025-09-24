بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از طرح‌های مطالعاتی حوزه آبخیزداری در خراسان رضوی به ثمر نشسته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در بازدید از کانون فرسایش بادی «حاجی» تایباد، گفت: پنج و نیم میلیون هکتار از اراضی خراسان رضوی، مستعد اجرای طرح‌های آبخیزداری هستند که تاکنون طرح مطالعاتی دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن اجرا شده است.

علی شکاری افزود: دو هزار میلیارد ریال سالانه از محل اعتبارات ملی و استانی برای طرح‌های حوزه آبخیزداری این استان هزینه می‌شود.

او بیان کرد: به طور میانگین سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال در راستای اجرای طرح‌های بیابان زدایی استان هزینه می‌شود که در این بخش از ظرفیت مردم و طرح‌های مشارکتی نیز استفاده می‌کنیم.

شکاری اظهار کرد: از مجموع پنج و نیم میلیون هکتار اراضی دارای اقلیم بیابانی در خراسان رضوی معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را کانون‌های فرسایش بادی تشکیل می‌دهند.

وی با اعلام اجرای طرح ملی «آبخیز تا جالیز» با هدف مدیریت منابع آب و احیای قنوات خراسان رضوی، ادامه داد: این طرح با همکاری مشترک معاونت آب و خاک و سازمان منابع طبیعی اجرا می‌شود و نقش مؤثری در افزایش آبدهی قنوات و توسعه آبخیزداری خواهد داشت.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی، سرخس را مهمترین کریدور گرد و غبار استان دانست که از مساحت ۵۵۰ هزار هکتاری این شهرستان، ۲۱۰ هزار هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی است و افزود: مقابله با این پدیده زیست محیطی، ۱۷ هزار میلیارد ریال اعتبار دارد.

هم اکنون هشت میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از مجموع ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار پهنه کل خراسان رضوی را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهند که پنج و نیم میلیون هکتار آن مناطق بیابانی است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد قرار دارد.