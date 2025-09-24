به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این اثر ارزشمند به روایت زندگی و ایثار شهدای اهل سنت شهرستان سلماس می‌پردازد و تلاش دارد گوشه‌ای از حماسه‌آفرینی‌ها و رشادت‌های آنان را برای نسل امروز و فردا ماندگار سازد.

کتاب «آواز ققنوس‌ها» به قلم خانم فخری مصری، از نویسندگان برتر و توانمند سلماسی نگاشته شده و حاصل سال‌ها تحقیق و گردآوری خاطرات، اسناد و روایت‌های مردمی است.

در آیین رونمایی، جمعی از اهالی فرهنگ و ادب، خانواده‌های معظم شهدا و اهالی منطقه حضور داشتند و نویسنده اثر در سخنانی بر ضرورت ثبت و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه اهل سنت تأکید کرد.

این کتاب با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های معنوی آنان منتشر شده و می‌تواند منبعی غنی برای پژوهشگران، علاقه‌مندان به تاریخ معاصر و دوستداران ادبیات پایداری باشد.