فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ گفت:خون شهدا سند و مظهر عزت و اقتدار ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ عباسفام فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شاهین دژ در مراسم یادواره شهدای احمد آباد با بیان اینکه خون شهدا مظهر عزت و اقتدار ملت ایران است، گفت: دشمنان نتوانستهاند وحدت و انسجام مردم را خدشهدار کنند و این ملت همچنان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی است.
وی افزود: با توجه به رشادتها و فداکاریهای پاسداران و نیروهای نظامی و انتظامی، اگر تلاش رزمندگان اسلام و حمایت مردم از جمهوری اسلامی نبود، اکنون شاهد این آرامش و امنیت در کشور نبودیم.
این مسئول با بیان اینکه باید زندگی شهدا با جزئیات کامل روایت شود تا از این طریق آنها را برای نسل جدید به عنوان الگوهای معاصر معرفی کنیم، ادامه داد: این جنایات در طول تاریخ بیسابقه بوده است.
سپس سردار عالیقدر یکی از فرماندهان سابق هشت سال دفاع مقدس به ایرداد سخنرانی پرداختند
اوبا بیان اینکه ما از اهل بیت (ع) و شهدای کربلا الهام گرفتهایم پس تا آخرین قطره خون مقابل دشمنان این ملت، نظام و اسلام میایستیم، ادامه داد: جزئیات واقعه کربلا را حضرت زینب (س) روایت کرد و برای همین این واقعه در طول تاریخ ماندگار شد، پس ما نیز باید تلاش کنیم ضمن اینکه رشادت و ایستادگی ملت ایران را به تصویر میکشیم، جنایات رژیم صهیونیستی را نیز علنی کنیم