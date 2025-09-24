آغاز پویش «همه حاضر» در لرستان
مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به آغاز پویش«همه حاضر» با هدف تأمین لوازم التحریر برای کودکان نیازمند و معلول بهزیستی افزود: این پویش تا پایان مهر ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان:
، مدیرکل بهزیستی لرستان با اشاره به اهمیت آموزش برای همه کودکان اظهار داشت: آموزش و ارتقای تحصیلی دانشآموزان تحت پوشش از اولویتهای اصلی سازمان است و هیچ دانشآموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند.
همایون عمودیزاده افزود: در همین راستا علاوه بر ظرفیتهای سازمانی، از خیرین و نیکوکاران دعوت میشود کمکهای نقدی خود را از طریق درگاه الکترونیکی mosharekat.behzisti.ir
و یا شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۰۰۰۰۹۷۷۴۶ و حساب بانک مرکزی سایر منابع به شماره ۴۱۶۶۰۳۴۵۴۱۲۲۰۱۲۶ واریز نمایند. همچنین کمکهای غیرنقدی نیز میتواند از طریق ادارات بهزیستی شهرستانها و مؤسسات خیریه جمعآوری شود.
مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه یک دفتر یا یک بسته مداد میتواند آیندهای روشن برای دانشآموز رقم بزند، تأکید کرد: «با کمکهای کوچک میتوانیم آیندهای بزرگ را برای کودکان و نوجوانان نیازمند و معلول رقم بزنیم.»