رئیس مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: توسعه دامپروری دانش‌بنیان و اقلیم‌محور، راهبرد کلیدی برای رسیدن به امنیت غذایی و توسعه اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن خمیس‌آبادی افزود: دامپروری در ایران سهم مهم از بخش کشاورزی و نقش کلیدی در امنیت غذایی و اقتصاد ملی دارد. حدود ۳۰ درصد اشتغال مستقیم بخش کشاورزی به این حوزه اختصاص یافته و سالانه بیش از ۱۸ میلیون تن محصول دامی در کشور تولید می‌شود.

وی افزود: بیش از یک‌سوم ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به دامپروری است، بدین معنی که دامپروری موتور محرکه‌ای برای تولید داخلی و پشتوانه‌ای مهم برای صادرات و ارزآوری کشور است.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور گفت: با وجود چالش‌هایی همچون کمبود منابع آب، تغییرات اقلیمی و وابستگی به نهاده‌های وارداتی، نقشه راهی روشن در اسناد بالادستی کشور تدوین شده که محور اصلی آن، توسعه دامداری دانش‌بنیان و اقلیم‌محور است.

حسن خمیس‌آبادی افزود: استفاده از فناوری‌های نوین در اصلاح نژاد، تغذیه و بهداشت و همچنین به‌کارگیری ابزارهای هوشمند مدیریت مزرعه می‌تواند تحولی اساسی در افزایش بهره‌وری و کیفیت تولیدات دامی ایجاد کند.

وی گفت: حفظ و تقویت نژادهای بومی که سرمایه‌های ژنتیکی ارزشمند ایران هستند، به همراه ارتقای فناوری و دانش روز، مسیر توسعه پایدار دامپروری کشور را تضمین خواهد کرد.

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: با هم‌افزایی پژوهشگران، متخصصان و بخش خصوصی، می‌توانیم به اهداف کلان کشور در زمینه امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی دست پیدا کنیم.