به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در راستای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مسئولین شهرستان باحافظان امنیت مستقر در بازرسی شهید رجایی شهرستان بوکان دیدارکردند، این دیدار به پاس احترام ودرفضایی صمیمی وباهدف قدردانی از تلاش‌های شبانه روزی پرسنل سپاه و نیروی انتظامی انجام پذیرفت، که در هر شرایطی، با فداکاری و دلسوزی از امنیت و آرامش جامعه دفاع می‌کنند.

سرهنگ موسی بهاری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بوکان نیز در این دیدار ضمن تشکر از حمایت‌های فرمانداری و دیگر نهادها، بر عزم راسخ نیرو‌های سپاه و انتظامی برای ادامه خدمت به مردم و تأمین امنیت در تمامی نقاط شهرستان تأکید کرد.

سرهنگ بهاری اظهار داشت: ایستگاه‌های بازرسی برای ما تنها مکان‌های عملیاتی نیستند؛ بلکه محل‌هایی هستند که در آنجا علاوه بر تأمین امنیت، حس امید و آرامش در دل مردم ایجاد می‌شود. در این مسیر، پشتیبانی و همراهی مردم مهم‌ترین عامل موفقیت ما است.

ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان در این دیدار با اشاره به رشادت‌های نیرو‌های مسلح در دوران دفاع مقدس، گفت: همانطور که در دوران دفاع مقدس، نیرو‌های مسلح با جانفشانی و فداکاری از خاک میهن دفاع کردند، امروز نیز نیرو‌های انتظامی در خطوط مقدم تأمین امنیت و آرامش مردم ایستاده‌اند. این موج اراده، همت و عشق به وطن در دل هر ایرانی نهفته است.

خشایارصنعتی فرماندار بوکان در این مراسم با تأکید بر اهمیت جایگاه حافظان امنیت در تأمین آسایش و آرامش جامعه، به تلاش‌های بی‌وقفه این خادمان وطن در طول شبانه روز اشاره کرد.

در پایان، از زحمات و تلاش‌های بی‌دریغ حافظان امنیت پست بازرسی شهرستان بوکان تقدیر به عمل آمد.