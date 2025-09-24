با حضور مدیر کل دفتر امور شهری استانداری و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از پوستر رویداد گردشگری شهر تیران رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با بیان اینکه امسال بیش از صد رویداد گردشگری در استان برگزار می‌شود گفت: رویداد گردشگری شهر تیران از دوازدهم تا هجدهم مهر در تیران برگزار می‌شود.

امیر کرم‌زاده افزود: این رویداد با هدف توسعه گردشگری شهر تاریخی تیران با معرفی آثار تاریخی منحصر‌به‌فرد این شهر از جمله در‌های سنگی، قلعه تاریخی قمشلو، خانه‌های تاریخی، کوچه باغ‌ها و محصول انگور به گردشگران برگزار می‌شود.

نمایشگاه آثار تاریخی و صنایع دستی، برگزاری تور‌های گردشگری و بازدید از آثار تاریخی و طبیعی، برگزاری جشنواره انگور و غذا‌های محلی و بازارچه فروش انگور و محصولات کشاورزی ازجمله برنامه‌های این رویداد است.