مأموران حفاظت محیطزیست شاهرود در ارتفاعات شمالی پناهگاه حیاتوحش خوشییلاق، یک شکارچی متخلف را دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیاکبر قربانلو، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان شاهرود گفت: از این متخلف یک قبضه سلاح ساچمهزنی گرم کالیبر ۱۲ قاچاق ، تعدادی فشنگ مربوطه، ۲ عدد فشنگ غیرمجاز چهارپاره و همچنین لاشه ۴ قطعه کبک تازه شکارشده به همراه مقادیری ساچمه چهارپاره کشف و ضبط شد.
وی تاکید کرد : پایش مستمر و حضور فعال محیطبانان برای پیشگیری از تخلفات شکار و حفاظت از حیاتوحش در مناطق حفاظت شده ادامه دارد .