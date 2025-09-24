«ققنوس»، یادبود سیروس پرهام و نشست شاهنامه فردوسی و پخش مستندی درباره شهید منا حاج حسن دانش از رادیو فرهنگ شنیدنی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، چهارشنبه دوم مهرماه در برنامه «ققنوس» میزبان دو گفت‌وگوی ویژه درباره استاد فقید سیروس پرهام و شاهنامه فردوسی خواهد بود.

این برنامه، با بخش‌های «ایرانی بخوانیم» و «روزشمار ادبی» به مرور شعر منوچهر آتشی نیز می‌پردازد.

برنامه «ققنوس» امروز ساعت ۱۵:۰۰ به تهیه‌کنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوی‌نکو و گویندگی مهدی محمدیان با بخش‌های متنوع ادبی روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود.

در بخش گفت‌و‌گو، دکتر علیرضا دباغی معاون اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، درباره مراسم یادبود «سیروس پرهام» صحبت می‌کند.

همچنین عرفان پهلوانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر متون کهن ادبی، اطلاعاتی پیرامون نشست «تمدن و شاهنامه فردوسی» ارائه می‌کند.

از دیگر بخش‌های برنامه می‌توان به بخش «ایرانی بخوانیم» و «روزشمار ادبی» با شعر «منوچهر آتشی» اشاره کرد که با هدف پیوند مخاطبان امروز با میراث ادبی ایران تهیه شده است.

برنامه مستند فرهنگ

«مستند فرهنگ» چهارشنبه ۲ مهر، با روایت زندگی و شخصیت و فعالیت‌های شهیدمنا حاج حسن دانش از رادیو فرهنگ‌ پخش می‌شود.

حسن دانش قاری برجسته قرآن، از چهره‌های شناخته‌شده محافل قرآنی بود که در فاجعه تلخ منا در سال ۱۳۹۴، همراه با جمعی از زائران بیت‌الله الحرام به شهادت رسید.

حاج حسن دانش قاری اهل یزد از سنین نوجوانی در مسیر قرائت و حفظ قرآن قدم گذاشت و با استعداد و تلاش مثال‌زدنی، به مقام‌های برتر مسابقات ملی و بین‌المللی دست یافت.

او نه‌تنها قاری ممتاز بود بلکه به‌عنوان مربی و معلم قرآن، شاگردان بسیاری را تربیت کرد و همواره در ترویج فرهنگ قرآنی پیشگام بود.

در این مستند، بخش‌هایی از زندگی شخصی و حرفه‌ای شهید دانش از طریق گفت‌و‌گو با خانواده، دوستان و همکارانش، گفت‌و‌گو‌های آرشیوی، و روایتی صمیمی از مسیر معنوی و فرهنگی او بازگو می‌شود و شنوندگان با وجه انسانی، اخلاقی و هنری این چهره محبوب قرآنی آشنا خواهند شد.

«مستند فرهنگ» به تهیه کنندگی «فریده گودرزی» ساعت ۱۴:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش می‌شود.