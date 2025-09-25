پخش زنده
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گفت: تاکنون بیش از ۸۵ درصد واحدهای کارگری مشمول در استان طرح طبقهبندی مشاغل را اجرا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد خوش آینه گفت: اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاه حقوق کارگران بر اساس سطح سختی و پیچیدگی مشاغل، تبعیض در پرداختها را کاهش میدهد و بهرهوری نیروی کار را افزایش میدهد.
وی افزود: اجرای این طرح نه تنها باعث افزایش روحیه کارگران میشود بلکه به ارتقای بهرهوری نیروی کار کمک میکند و حقوق کارگران را واقعیتر میسازد.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون، تمامی کارگاههایی با بیش از پنجاه نفر کارگر، شرکتهای خدماتی، تامین نیرو و پیمانکاران، با هر تعداد کارگر ملزم به اجرای طرح طبقهبندی مشاغل هستند.