به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمد خوش آینه گفت: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه حقوق کارگران بر اساس سطح سختی و پیچیدگی مشاغل، تبعیض در پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.

وی افزود: اجرای این طرح نه تنها باعث افزایش روحیه کارگران می‌شود بلکه به ارتقای بهره‌وری نیروی کار کمک می‌کند و حقوق کارگران را واقعی‌تر می‌سازد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس قانون، تمامی کارگاه‌هایی با بیش از پنجاه نفر کارگر، شرکت‌های خدماتی، تامین نیرو و پیمانکاران، با هر تعداد کارگر ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.