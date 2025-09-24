پخش زنده
مراسم ملی میهمانی لالهها، فردا همزمان از ساعت ۱۶ در بیست هزار گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم ملی میهمانی لالهها فردا همزمان از ساعت ۱۶ با حضور خانوادههای معظم شهدا و جانبازان و قشرهای مختلف مردم در ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور برگزار میشود.
در تهران مراسم میهمانی لالهها از ساعت ۱۴:۴۵ در سالن دعای ندبه واقع در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) و غبارروبی و آیین ویژه عطر افشانی در قطعه ۲۴ (سرداران) برگزار خواهد شد. قرائت پیام رهبر معظم انقلاب، گلباران، غبارروبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، تعویض پرچم مزار مطهر شهدا، برپایی نمایشگاه، مسابقات و اجرای سرود، و قرائت وصیت نامه شهدا از برنامههای آیین ملی میهمانی لاله هاست. در این مراسم، ضمن غبارروبی از مزار شهدا با اهدای شاخههای گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه گرامی داشته میشود. تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه و همچنین معرفی سیره شهدا از اهداف مراسم ملی میهمانی لاله هاست.
گفتنی است؛ چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، به نام شهیدان جانبازان آزادگان و فخر آفرینان نامگذاری شده است.