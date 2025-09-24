



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان فیروزه گفت: با گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده، ماموران پلیس اطلاعات با همکاری ماموران اداره حفاظت محیط زیست فیروزه ، این شکارچی را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ مجید امینی افزود: لاشه‌های قرقاول از این شکارچی غیر مجاز کشف و پرونده این متخلف زیست‌ محیطی برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

وی از شهروندان درخواست کرد هرگونه موارد مشکوک در خصوص شکار و صید غیرمجاز را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.