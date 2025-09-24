پخش زنده
عملیات روشنایی ۳۵ کیلومتر از محورهای خوزستان در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی حدود ۳۵ کیلومتر روشنایی در محورهای مختلف استان در دست اجراست که پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
مرتضی بهداروندی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۸.۳ کیلومتر روشنایی با اعتباری بالغ بر ۲۴۹ میلیارد ریال در محورهای استان اجرا و به بهرهبرداری رسیده است، ادامه داد: این اقدام با هدف کاهش تصادفات، افزایش دید رانندگان و ارتقای ایمنی در شب و شرایط جوی نامساعد انجام شده است.