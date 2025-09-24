مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۱۷۴ هزار و ۷۴۰ تن گندم مازاد بر نیاز استان زنجان با هماهنگی و تخصیص شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به سایر استان‌های دیگر تامین و انتقال داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ ولی اله زمانی با اشاره به اینکه گندم‌های خریداری شده در فصل خرید امسال جهت انتقال به سایر استان‌های کشور انتقال یافته است، گفت: بیش از ۱۷۴ هزارتن گندم معمولی در قالب ۶ هزار ۶۳ محموله از طریق حمل و نقل جاده‌ای و ریلی از سیلو‌های دولتی و بخش خصوصی به سایر استان‌های مورد نیاز تامین و انتقال صورت گرفته است.

زمانی با بیان اینکه انتقال گندم معمولی تولید داخل با هدف تامین امنیت غذایی سایر استان‌ها انجام می‌شود، افزود: ۱۸۵ هزار و ۱۵۷ تن گندم در قالب ۵ هزار و ۷۵۹ محموله از طرق حمل و نقل جاده‌ای به استان‌های تهران، البرز، گیلان، قزوین و مازندران انجام شده است.

وی اظهار کرد: ۱۶ هزار و ۵۸۳ تن گندم در قالب ۳۰۴ محموله از طریق حمل و نقل ریلی به استان‌های یزد، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انتقال داده شده است.