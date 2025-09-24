به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد پس از ادای احترام به مقام والای شهدا از لوح ثبت جنت الشهدای نجف آباد که به شماره ۳۴۴۳۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است رو نمایی کرد

استاندار اصفهان همچنین از روند ساخت بیمارستان شیخ بهایی نجف آباد و جشنواره بادام روستایی حاجی آباد دیدن کرد.

مهدی جمالی نژاد در جلسه توسعه عدالت آموزشی نیزگفت: یکی از سرمایه‌های بزرگ این کشور خیران هستند.