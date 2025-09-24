به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، مراسمی با هدف پاسداشت حماسه آفرینی‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس در مسجدالنبی (ص) شهرستان میاندوآب توسط پایگاه بسیج شهید باکری برگزار گردید.

این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید گرانقدر طهماسب رسولی و تجلیل از صبر و مقاومت و ایثارگری‌های خانواده محترم ایشان برگزار گردید.

شهید طهماسب رسولی در تاریخ ۱۳۷۰/۰۴/۲۱ در منطقه عملیاتی کوپر پیرانشهر هنگام درگیری با گروهک‌های ضد انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمد.