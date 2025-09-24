حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در گفتگوی تلویزیونی با مردم، به بیاناتی درخصوص اتحاد ملت ایران، غنی سازی و مذاکره با آمریکا پرداختند، دوباره مازندرانی ها به سخنان دیشب رهبر انقلاب لبیک گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در شامگاه سه شنبه ۱ مهرماه، طی یک سخنرانی تلویزیونی با مردم ایران نکات مهمی را پیرامون اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران، اهمیت فناوری پرفایده غنی سازی اورانیوم، و دلایل بی فایده بودن مذاکره با آمریکا، مطرح کردند.

مردم ولایتمدار مازندران از اتحاد و یکپارچگی در پرتو تبعیت از رهبر معظم انقلاب خود گفتند که چون شمشیری بران و مشتی پولادین بر فرق دشمنان فرود می آید. این وحدت بی نظیر و درونزا و جوششی، تکیه بر هویت ایرانی - اسلامی دارد .

لبیک دوباره مازندرانی ها به سخنان دیشب رهبر انقلاب