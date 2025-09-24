وحدت و انسجام؛ فصل مشترک پیروزی در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
مقاومت در جنگ دوازدهروزه برگرفته از دوران و تجربیات گرانبهای دوران دفاع مقدس بود که رزمندگان با دست خالی کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جانشین قرارگاه سازندگی سپاه فتح استان در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یاسوج بهمناسبت هفته دفاع مقدس گفت: این هفته، نماد رشادتها و جانفشانیهای رزمندگان اسلام است و دستاوردهای امروز کشور از جمله قدرت بازدارندگی، قدرت نظامی و موشکی، مرهون همان تجربهها و ایثارگریهای دوران هشت سال دفاع مقدس است. سرهنگ پسنده در ادامه با اشاره به نقش تجربههای کسبشده در دفاع مقدس در مواجهه با بحرانها و تهدیدات بعدی افزود: در جنگ دوازده روزه اگر توانستیم مقاومت کنیم، برگرفته از آن دوران و تجربیات گرانبهایی است که رزمندگان ما با دست خالی کسب کردند. وی سپس به دستاوردها و برنامههای قرارگاه سازندگی سپاه فتح در استان پرداخت و گفت: قرارگاه نزدیک به ۷۵ گروه جهادی دارد که در رزمایشها و مناسبتهایی مانند هفته سازندگی، هفته بسیج و هفته دفاع مقدس با توجه به مقتضیات مناطق محروم اعزام شده و اقدامات ارزشمندی انجام میدهند. که برخی از این اقدامات در حوزه محرومیتزدایی است که طرحهای فعالی در دست اجرا است در بخش آبرسانی ۲۲ طرح در روستاهای استان فعال است. در حوزه کشاورزی و با هماهنگی جهاد کشاورزی، تلاش میشود آب از سرچشمهها به محصولات کشاورزی مردم منتقل شود. در بخش اشتغالزایی ۲۵۲ فقره وام به افراد جویای کار پرداخت شده است. سرهنگ پسنده یکی از مهمترین طرحهای در دست اجرا را کلنگزنی طرح آبرسانی منطقه سادات محمودی عنوان کرد و گفت: این طرح پوششدهنده ۳۲ روستا بوده و با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان کلنگ آن به زمین زده شده و با تلاش جهادی در حال اجرا است. نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه یاسوج در این دیدار با یادآوری امانت عظیم شهدا، حفاظت از نظام جمهوری اسلامی را وظیفهای سنگین دانست و گفت: هزاران سال زحمت کشیده شد تا ساختار حکومتی شکل گیرد هزاران انسان شهید شدند و سالها تلاش شد تا حکومت اسلامی برقرار شود امروز بر عهده ما است که این امانت را حفظ کنیم. آیتالله حسینی افزود: که دشمن در مقاطع مختلف از کودتا جنگ هشتساله، تحریم و فشارهای پیدرپی علیه کشور استفاده کرده و میکوشد تا ما را زمینگیر کند، اما با توجه به ظرفیتهای مادی و معنوی کشور پیشرفتهای معجزهآسا حاصل شده است. وی با تأکید بر نقش سپاه پاسداران در دفاع از کشور گفت: سپاه همیشه در برابر هجمهها، توطئهها و جنگها حاضر بوده و در این عرصه نشان داده که هیچ عقبنشینی و ترسی در کار نیست؛ اینان قهرمانان ما و جهان اسلاماند. وی همچنین بر اهمیت فعالسازی و استفاده از ظرفیت گروههای جهادی تأکید کرد و یادآور شد: تجربه تاریخی جهاد سازندگی نشان داده که این نهادها میتوانند خدمات را بهسرعت و با کیفیت به مناطق محروم برسانند. آیتالله حسینی درخواست کرد توانمندیهای درونی تقویت شده و از گروههای جهادی بهعنوان قدرت داخلی بهره گرفته شود تا از گردنههای سختی که دشمن روزبهروز ایجاد میکند همان گونه که تاکنون عبور کردیم ادامه دهیم.