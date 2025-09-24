به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ علی شب نورد مدیر دفتر هماهنگی شبکه سنجش و و پایش تولید سازمان انرژی‌های نو ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما در ماکو با اعلام این خبر گفت: اجرای این طرح در کل کشور با یک روند مشخص در حال اجرا و پیشرفت است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح را دولت برای افزایش ظرفیت ۷ هزار مگاواتی در محل شبکه‌های توزیع و در محل فیدر‌های توزیع به واسطه امکان تزریق به شبکه در دستور کار ساتپا (سازمان انرژی‌های تجدید پذیر وابسته به وزارت نیرو) قرار داده است افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در طرح تولید در توزیع بتوانیم تا پایان سال ظرفیت حداقل ۳۰۰۰ مگاواتی به ظرفیت خورشیدی کشور اضافه بکنیم.

شب نورد رفع بخشی از ناترازی مخصوصاً در ساعات پیک کشور را از جمله اهداف اجرای این طرح در کشور اعلام کرد و گفت: از بابت این طرح دراستان‌های سراسر کشور ساختگاه‌هایی مشخص شده و اجرای آنها از ۱۵ تا بالای ۹۵ درصد پیشرفت برخوردار و آماده اتصال به شبکه سراسری برق هستند.

مدیر دفتر هماهنگی شبکه سنجش و پایش تولید سازمان انرژی‌های نو ایران تاکید کرد: اگر با همین روند اجرای طرح‌ها صورت بگیرد تا پایان سال افزون بر ۳۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق انرژی خورشیدی در کشور اضافه خواهد شد.