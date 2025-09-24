توقیف ۳۰ دستگاه وسایل نقلیه متخلف در ایلام
فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از توقیف ۳۰ دستگاه موتورسیکلت و خودرو متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «بهزاد بسطامی» فرمانده انتظامی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای مطالبه به حق مردم و به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه و جلب رضایت عمومی، طرح ارتقاء امنیت اجتماعی محله محور با اولویت برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی در این شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: ماموران انتظامی یگان امداد شهرستان ایلام در اجرای این طرح موفق شدند ۱۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۴ دستگاه خودرو متخلف و هنجارشکن را توقیف و روانه پارکینگ کنند.