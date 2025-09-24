پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی دو طرح ورزشی در بخش خلجستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ یکی از این طرحها زمین چمن مصنوعی مدرسه شهید محمد حسنی شهر دستجرد و طرح دیگر، کلاس درس تربیت بدنی شهید چمران، از طرحهای میدان همدلی است که با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان افتتاح شد.
این زمین چمن مصنوعی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و با هزینه ۹۰۰ میلیون تومانی از محل اعتبارات طرح شهید سلیمانی و همچنین مشارکت خیران ساخته شده است.
همچنین کلاس درس تربیت بدنی شهید چمران نیز به مساحت ۸۰ متر مربع و با هزینه ۱۰۰ میلیون تومانی به بهرهبرداری رسیده است.