به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛فرماندار سردشت در مراسم افتتاح درمانگاه خصوصی شبانه‌روزی گفت:با راه‌اندازی این مرکز درمانی بخشی از نیاز‌های مردم سردشت در حوزه سلامت و بهداشت تأمین خواهد شد.

این درمانگاه در بخش‌های پزشک عمومی، مامایی، تحت‌نظر مردان، زنان و اطفال با ظرفیت ۱۲ تخت فعال و همچنین اتاق احیا با ۲ تخت فعال، تزریقات و پانسمان به شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

ریباز میرزایی افزود: این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۳۰ مترمربع احداث و تجهیز شده و برای بیش از ۳۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

فرماندار سردشت میزان سرمایه‌گذاری برای این درمانگاه را بیش از ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید کرد: افتتاح چنین مراکزی گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان به شمار می‌رود.