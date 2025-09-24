در ۶ ماهه نخست سال، ۹۸ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی، با کمک خیران، ستاد دیه استان و ستاد دیه کشور آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرنمایندگی ستاددیه خراسان جنوبی با بیان اینکه کل مبلغ بدهی این زندانیان ۲۴۹ میلیارد و ۱۲۶ میلیون تومان بوده گفت: با پیگیری ستاد دیه و همکاری مددکاران شاغل در زندان‌ها و پس از دعوت از شکات و مذاکره با آنها مبلغ ۱۰۲ میلیارد و ۶۹ میلیون تومان گذشت شاکی اخذ شد.

غلامرضا حسین پور افزود: برای آزادی این مددجویان ۸ میلیارد و ۱۴۹ میلیون تومان از طریق ستاد دیه و ۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌های عامل به مددجویان پرداخت و مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۶۵۸ میلیون تومان اعسار این پرونده‌ها در دادگستری‌های استان پذیرفته شد؛ همچنین مبلغ آورده محکومان ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان بوده است.

.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۹۴ زندانی غیرعمد واجد شرایط کمک در استان در زندان هستند گفت: مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نیز مورد نیاز است.