پخش زنده
امروز: -
در آخرین ماه تابستان سال جاری ۱۱ مجمع ناشران بازار سرمایه با مشارکت بر خط هزاران سهامدار در درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک (دیما) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: در شهریور امسال، مجامع شرکتهای حاضر در بازار سرمایه با تنوع گسترده ای برگزار شد به طوری که شرکتهای «جهان فولاد سیرجان، ماشین سازی نیرو محرکه، گاز لوله، سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (عادی و فوق العاده)، سبحان دارو، مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس، سیمان مجد خواف، شیشه سازی مینا، سبحان انکولوژی و ایران دارو» در این ماه با حضور سهامداران خود به ارائه گزارش و تصمیمگیریهای سرنوشتساز پرداختند.
یکی از مهمترین تحولات چند سال اخیر در بازار سرمایه، برگزاری مجامع ناشران توسط «درگاه یکپارچه مجمع الکترونیک (دیما)» بوده که تجربه سهامداری را متحول کرده است.
امروز، با برگزاری برخط مجامع از طریق دیما، سهامداران میتوانند بدون اینکه زمان یا مکان مانعی باشد، به سادگی و فقط با چند کلیک، همزمان در جلسات مختلف شرکت و حتی رأیگیری کنند. این موضوع نهتنها باعث صرفهجویی در وقت و هزینه شده، بلکه عدالت و شفافیت را افزایش داده و فرصت حضور فعال برای همه سهامداران فراهم کرده است.